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AK Parti Kadın Kolları İftar Sofralarında Buluşuyor

AK Parti Kadın Kolları İftar Sofralarında Buluşuyor
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AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları, Ramazan ayının bereketini artırmak amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerin iftar sofralarına misafir oldu. Bu organizasyonların dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Ak Parti Bilecik İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, hane ziyaretleri çerçevesinde ailelerin iftar sofralarına konuk oldu.

Konu hakkında AK Parti Bilecik İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferinde, bereketi ve kardeşliği büyütmek amacıyla bu organizasyonların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gönül sofralarında buluşmaya devam ediyoruz. Hane hane gezerek bereketi ve kardeşliği büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bize evinin kapılarını açan, sofrasına misafir eden kıymetli ev sahibimize teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikler, toplulukları bir araya getirmenin ve dayanışmayı güçlendirmenin harika bir yolu olarak. AK Parti Kadın Kolları, Ramazan ayı boyunca bu tür ziyaretlere devam etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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