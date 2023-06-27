AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Keşir, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bayramın, kardeşlik ruhunun idrak edileceği anlamına dikkat çekti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Keşir, mesajında, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kardeşlik ruhunun bir kez daha idrak edileceği Kurban Bayramı'nın anlamına dikkati çeken Keşir, "Bir yandan asrın felaketinin yaralarını sarma telaşı, bir yandan yoğun seçim temposu ile yorulan milletimiz için bu bayramın nefes olmasını diliyorum. Kahramanmaraş depremlerinde 85 milyon yara aldı ancak ateşin düştüğü yeri yaktığını da biliyoruz. Bayram sevincimizin ve birliğimizin bu acıyı hafifletmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Keşir, her zaman olduğu gibi aile ziyaretleri ve akraba buluşmalarıyla hasret giderileceğini, kimsesi olmayanların kapısının çalınarak gönüllerinin alınacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen Türkiye, tüm dünyanın umudu, yükselen yıldızıdır. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, hedeflerimize ulaşmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve devletimizin tüm organları canla başla çalışıyor. Milletin desteğiyle güç tazelediğimiz bu günlerde çok daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz. Umutların filizlendiği, iyilik ve güzelliklerin yeşerdiği bayramlar, el ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin vesilesidir."

Keşir, sayısız güzelliklerin yaşandığı Kurban Bayramı'nın böylesi bir anlayışın gelişmesi için fırsat olmasını dilediğini ifade etti.