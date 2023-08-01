AK Parti İzmir Milletvekilleri İzmir'deki Ulaşım Krizini Eleştirdi

AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de yaşanan metro ve tramvay çalışanlarının greve çıkması ve ulaşım kriziyle ilgili açıklama yaptı. İnan ve Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tedbir almayarak büyük bir kaosa neden olduğunu savundu ve ulaşım hakkının ihlal edildiğini belirtti. AK Parti milletvekilleri, yaşanan sorunların hesabının sandıkta verileceğini ifade etti.

AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarının greve çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de yaşanan ulaşım krizinde akıl almaz sahnelere şahit olduklarını, Soyer ve ekibinin tedbir almayarak büyük bir kaosa imza attığını savundu.

Soyer'in metro emekçilerinin özlük haklarını gasbettiğini ve İzmirlilerin ulaşım hakkını hiçe saydığını öne süren İnan, "5 milyonu aşkın insanımızın yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesinin çektirdiği rezilliğin haddi hududu kalmadı. Bu mağduriyeti sineye çekmemiz veya kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bugünleri unutmayacağız. Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye, yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek." ifadelerini kullandı.

Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada Tunç Soyer'in yönetimsizlik zihniyetinin İzmir'in sorunlarını ikiye katladığını belirterek ulaşımda milyonlarca insanın mağdur edildiğini belirtti.

Çankırı, açıklamasında, "Bugün CHP'nin geldiği noktayı da artık net şekilde görüyoruz. Derdiniz hizmet ve vatandaş olsa bugün İzmir gibi medeniyetin beşiği olan bir kentte binlerce insan grev kararı üzerinden mağdur olmazdı. Tramvay duraklarında otobüs bekleten bu zihniyeti, 2024'de uğurlayacağız." ifadelerine yer verdi.