AK Parti İzmir Milletvekilleri İlçe Teşkilatlarına Teşekkür Etti

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Yaşar Kırkpınar, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek seçim dönemindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Yaşar Kırkpınar, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek seçim dönemindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çankırı ve Kırkpınar, teşkilat üyeleriyle sohbet etti.

Burada partililere seslenen Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarına yeni hedef olarak 2024 yerel seçimlerini gösterdiğini belirtti. Çankırı, bu hedef doğrultusunda hemen çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Milletvekili Yaşar Kırkpınar da seçimde büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Çankırı ve Kırkpınar, diğer ilçe teşkilatlarına da ziyaretlerde bulundu.