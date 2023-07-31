AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve partinin İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini belirterek Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

İnan, yaptığı açıklamada, İzmir'de haftanın ilk gününe olumsuz bir hadiseyle başlandığını ve sıkıntıyı en çok yaşayan tarafın da İzmirliler olduğunu belirtti.

Vatandaşların sabah toplu ulaşımı kullanmak için metro ve tramvay istasyonlarına gittiğinde şok yaşadığını aktaran İnan, "Yolcular metroyu kullanamayacaklarını metro istasyonuna ulaştığında öğrenmiştir. Bazı hemşehrilerimiz haberi dahi olmadan saatlerce bineceği tramvayı beklemiştir. İşin iletişim süreci de bu yönden sınıfta kalmıştır. 1 aydır alakasız konularla ilgili basın açıklamaları düzenleyen Tunç Soyer eğer yaklaşan bu krizle ilgili çalışsaydı İzmir bugün bu sıkıntıyı yaşamayacaktı. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi hem iş sözleşmesinin tarafı işçileri hem de hizmeti kullanacak olan hemşehrilerimizi mağdur etmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentin üç temel sorunu olan çöp, su ve ulaşım konusunda belediyenin sınıfta kaldığını öne sürerek çalışan hakları konusunun da krize dönüştüğünü belirtti.

Saygılı, "Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır; İzmir'i yönetemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.