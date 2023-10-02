AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu TEKNOFEST'e İzmirlilere Teşekkür Etti

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST'e ilgi gösteren İzmirlilere teşekkür etti ve festivale 1 milyon 100 bin kişinin katıldığını belirtti. Gençlere güvendiklerini vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin gençlerinin öncü olduğunu ve fırsat eşitliğinin bu ülkenin evlatlarına güvenerek sağlanacağını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 27 Eylül'de başlayan ve dün sona eren TEKNOFEST'e ilgi gösteren İzmirlilere teşekkür etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli Havaalanı'ndaki festivale, 1 milyon 100 bin kişinin katılım sağladığını belirtti.

İzmir ve İzmirliden aldıkları güçle hareket etmenin ve bu güzel sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Gençlere güvendiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlerin gözü yükseklerde. Biz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde onların daha büyük ideallere yürümesi noktasında önlerini açacağız. Türkiye'nin gençleri öncüdür. Fırsat eşitliği; bilimde, sporda, sanatta, kültürde, her alanda bu ülkenin evlatlarına güvenerek olur. Bu mayanın tuttuğunu burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'i, Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın sembolü olarak gördüğünü ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Havada, karada, denizde minnet etmeyen, tam anlamıyla bağımsız bir Türkiye hayaliyle yetiştik. Bu hayalin gerçekleşmesine şahitlik eden rekor bir katılım var; Hürkuş' u görünce gözleri dolan insanlar görüyoruz alanda. Bu büyük bir umuttur. Potansiyelin ne kadar yukarılarda olduğunu gösteriyor. O yüzden çok çalışacağız. Bu ülkenin evlatlarına 'Yapamazsın, yaptırmazlar' dediler. Artık diyoruz ki 'Çocuklar; çalışın, gönlümüzle, yüreğimizle ve imkanlarımızla yanınızdayız.' Bu ülkenin evlatları daha güzelini başarabilir, görüyoruz. Ötekileştirmeden, kucaklayıp bütünleştirerek herkesin alın terine saygı gösterip elinden tutarak yürüyeceğiz. Bu heyecan ve sevinci hep birlikte büyüteceğiz. Bu sadece bir festival değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimi, bir dönüşümdür."