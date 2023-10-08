AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İzmir'e yerel yönetim dinamizmini kazandıracağız

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yerel yönetimin başarılı olamadığını savunarak, " Ak Parti'nin yerel yönetim dinamizmini İzmir'e kazandıracağız." dedi.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin İzmir'e çok fazla yatırım ve hizmet getirdiğini kaydetti.

Kentin yerel yönetimler açısından ise "bahtsız olduğunu" savunan Kasapoğlu, "Bunu değiştirmek için önümüzde bir süreç var. AK Parti'nin yerel yönetim dinamizmini İzmir'e kazandıracağız. İzmir halkı buna hazır. Büyükşehirle, ilçeleriyle buna hazır. İzmir'in yerel yönetim hasretini yine İzmirlilerle birlikte sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni yaptığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti daima dinamizmini, heyecanı ve değişimi somut olarak ortaya koymuştur. Bizim için değişim, bir söylemden ibaret değil. İlk günden itibaren siyasette, kabinede, bürokraside bu değişim anlayışını güçlü bir şekilde ortaya koymuş ve işletmiş bir partiyiz. Bir yandan yeni yüzler yeni heyecanlar, bir yandan da tecrübenin birleşmesi bize dinamizmi getiriyor. Bizi ayıran en önemli özelliklerden biri de bu; değişimi içselleştirmemiz ve uygulamamız."