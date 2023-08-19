AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes'e katı atık tesisi kurulmasına izin verilmemesini eleştirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Menderes'e katı atık tesisi kurulmasına izin verilmediği yönündeki açıklamasını eleştirerek, 'Harmandalı'yı Menderes'e taşımak çözüm olmadığı gibi tam aksine Menderes'e büyük bir saldırıdır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Menderes'e katı atık tesisi kurulmasına izin verilmediği yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Harmandalı'yı Menderes'e taşımak çözüm olmadığı gibi tam aksine Menderes'e büyük bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada Tunç Soyer'in konuyla ilgili yaptığı video paylaşımında verdiği bilgilerin doğru olmadığını iddia ederek kendi hatalarıyla ortaya çıkan durumun suçlusunu aradıklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sıradaki hedefinin Menderes olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Harmandalı'yı Menderes'e taşımak çözüm olmadığı gibi tam aksine Menderes'e büyük bir saldırıdır. Yıllardır Harmandalı'ya tek faydası olmayanların böyle bir yetkisi de yoktur. 25 yıldır İzmir'i siz yönetiyorsunuz, çöp sorununu sürekli halının altına süpürmüşsünüz, ilgili bakanlıkların yaptığı teknik uyarıları dikkate almamışsınız. Sizin tek anladığınız konu vahşi depolamadır. Maalesef bu yönteminizle İzmir'i ekolojik sorunlarla baş başa bıraktınız."

İnan, Hazine ve Maliye Bakanlığının Narlıdere Metrosu, Konak Tramvayı yeni araç alımı, Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu için finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili onay verdiğini de hatırlatarak, "Hizmetsizliği alışkanlık haline getirmiş CHP ve Tunç Soyer'in şikayet edeceği, bahane olarak kullanacağı bir gündem kalmamıştır. Ellerinde kala kala 7 ayları kalmıştır. Geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.