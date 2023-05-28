AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, eşi ve oğluyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. İnan, oy kullanmasının ardından tüm vatandaşları sandıklara davet etti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için eşi ve oğluyla birlikte sandığa gitti. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan İnan, tüm vatandaşları sandıklara davet etti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde AK Parti İzmir 2. Bölge'den milletvekilliğine hak kazanan ve geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için oyunu kullandı. Eşi Büşra İnan ve 4 yaşındaki oğlu Akif Burak İnan ile birlikte, Bayraklı ilçesinde bulunan Cemal Gürsel İlkokulu'ndaki sandığa giden İnan, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Büyük ve Güçlü Türkiye'nin ilerleyişine çok güçlü bir mesaj olacak"

Tüm vatandaşları sandıklara davet eden AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Demokrasi tarihimiz, Başkanlık Sistemi ile birlikte ilk defa ikinci turu tecrübe etmiş oldu. İnşallah bugün, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin ilerleyişine çok güçlü bir mesaj olacak. Ben tüm genç arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı sandıklara davet etmek istiyorum. 60 günlük bir süreçte gerçekten önemli bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim gündemini artık noktalıyoruz. Vatanımız, milletimiz ve bölgemiz için hayırlısı olsun. Gençlerimiz ve demokrasimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - İZMİR