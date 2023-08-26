AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Gaziemir Esnafını Ziyaret Etti

?????? AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gaziemir Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ziyaretinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı, ilçe ziyaretleri kapsamında Gaziemir'deki esnaf ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, küresel çapta ekonomik sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, "Bu sıkıntıyla vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız da. Destek paketleri, yatırım imkanlarıyla esnaf kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti 22 yıllık siyaset arenasında verdiği tüm sözleri yerine getirmiştir. Çünkü siyaset imkanlar sanatıdır." ifadelerini kullandı.

Çankırı, esnafın sorunlarına çözüm bulabilmek için çalıştay düzenleyeceklerini belirtti.

Yerel seçimleri de zaferle tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen Çankırı, şunları kaydetti:

"İzmir ne kaledir ne de kekliktir. Temizlenemeyen bir körfez, üstesinden gelinemeyen bir altyapı sorunu, çileye dönüştürülen trafik. İzmir'de içi boş vaatlerle şişirilen bir balon belediyeciliği vardır. Ama unutmasınlar ki balonların gururu iğnelerle tanışana kadardır. Biz de inşallah tıpkı Malazgirt Zaferi'nde olduğu gibi 31 Mart'ta gönülleri fethettiğimiz kentlerde AK belediyeciliğin kapılarını açacağız."