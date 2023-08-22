AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'li belediyeleri eleştirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş ilçesinde yaptığı açıklamada CHP'li büyükşehir belediye yönetimlerini eleştirdi ve vatandaşlara hizmet vermediklerini belirtti. Çankırı, gönül belediyeciliği ile halkı yeniden buluşturacaklarını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'li büyükşehir belediye yönetimlerini eleştirdi.

Çankırı, çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret ettiği Ödemiş ilçesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet vermediğini kaydeden Çankırı, şunları söyledi:

"Maalesef biz İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğimiz zaman 'İnşallah bıraktığımızı korurlar en azından' diyorduk. Hiçbir şekilde hizmet etmelerini beklemiyorduk. Yapmış olduklarımızı korumaları bizim için yeterliydi ama korumayı bırakın üstüne daha da şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdiler. Vatandaşımızı, hiçbir şekilde hak etmediği hizmetsizlikle baş başa bırakıyorlar."

Büyük kentlerde "gönül belediyeciliği" ile halkı yeniden buluşturacaklarını söyleyen Çankırı, "Belediyecilik nasıl yapılıyor, vatandaşa hizmet etmek sadece teknik olarak hizmet değil, sosyal belediyecilik nasıl yapılıyor, gönül belediyeciliği nasıl yapılıyor, bunların cevabını vatandaşımız, yerel seçimlerde Allah izin verirse verecektir. " dedi.