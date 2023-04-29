AK Parti İzmir milletvekili adayları Ödemiş'te muhtarlarla buluştu

Ak Parti İzmir milletvekili adayları Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen buluşmada konuşan İnan, AK Parti iktidarları döneminde ilçeye yapılan hizmetlere dikkat çekerek bu hizmetlerin gelecek dönemde de devamı için çalıştıklarını söyledi.

Ceyda Bölünmez Çankırı da Türkiye Yüzyılı vizyonuna işare ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hep altını çizdik. Çünkü 2023 yılında bizler yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine kat kat hizmet yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her hafta sayısını bilmediğimiz binlerce açılış yaptık. Allah izin verirse bu hizmetleri daha da devam ettireceğiz." dedi.