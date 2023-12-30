AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Görevi Devraldı

Ak Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Emel Dalkıran, görevi önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ'dan devraldı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığında, İl Kadın Kolları Başkanlığının devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda teşkilat üyesinin de katıldığı devir teslim töreninde, Önceki Dönem İl Kadın Kolları Başkanı olan MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, görevi Emel Dalkıran'a devretti. Devir teslim töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti'nin İzmir'deki kadın kollarımızın, bu şehrin ruhunu ve direncini temsil ettiğini biliyoruz. Bugün burada, görevini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten kıymetli Başkanımız, MKYK Üyemiz Sayın Dilek Yıldız Büyükdağ, bu bayrağı, aynı inançla ve heyecanla taşıyacak olan yeni başkanımız Emel Dalkıran'a devrettiği anlara şahitlik ediyoruz. İzmir, tarih boyunca birçok zorluğa göğüs geren, aziz şehitlerimizin topraklarıdır. Bugün, İzmir'in bu kutlu topraklarında, kadın kollarımızın, geleceğe yönelik vizyonu ve hedefleri için verdiği mücadeleyi görüyor, takdir ediyor ve destekliyoruz. Yeni başkanımıza, bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Çünkü AK Parti, sadece bir siyasi parti değil, bir harekettir. Bu hareketin kadın kolları, yürekleriyle, aşkla, şevkle bu kutlu davaya hizmet ediyor. İzmir'in tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki hanımefendilere sesleniyorum; geleceğimizi, birlikte şekillendireceğiz. Yolumuzda bize eşlik eden, her bir kardeşime, her bir teşkilat mensubumuza, kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın Kollarımız her zaman olduğu gibi çalışmalarına hız kesmeden devam edecek

İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini devreden AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ise "Bundan 6 yıl önce bu görevi devralmıştım. O gün bugündür bütün yol arkadaşlarımızla beraber bir yolculuğa çıktık. İzmirli kadınlarımızla birlikte bir hikaye yazdık. Partimizdeki kadınları temsil etmenin verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden yol arkadaşlarımıza beraber çalıştık. Hedefler koyduk. Bugün İzmir'de, kadın üye sayımızı iki yüz yirmi binlere ulaştırdık. Kadınlarımızla beraber kapı kapı dolaşarak gerek AK Nokta stantlarımızda gerek ev ziyaretlerimizde birlikte başardık. Siyasette yetişmiş kadınlarımızı karar alan organizmalarında yer almasında hep birlikte öncülük ettik. İzmir'de başta eğitim ve girişimcilik alanları olmak üzere diğer tüm alanlarda kadınlarımızın önünü açmaya gayret ettik. AK Parti kadın kolları olarak bu özgüvenle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da Emel Başkanımızın öncülüğünde İzmir'de Kadın Kollarımız her zaman olduğu gibi çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimi'nde İzmir'e değer katacak AK Belediyeciliği kazandırmak için hep birlikte mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak şehrimize yapacaklarımızı hemşehrilerimize anlatacağız" açıklamasında bulundu.

İçimizdeki güçle bunu hep birlikte başaracağız

İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle tevdi edilen görevi devralmanın onurunu gururunu yaşıyoruz. 6 yıldır birlikte yol arkadaşlığı yaptığım siz değerli teşkilat mensuplarımızla bugün bambaşka bir heyecan içindeyim. İkinci ailem olarak gördüğüm AK Parti'de 2009 yılında mahalle başkanlığı ile başladığım siyasi yolculuğuma teşkilatımızın farklı kademelerinde görev alarak sürdürdüm. Değerli MKYK Üyem Dilek Başkanımla birlikte iki dönem İl Kadın Kolları Başkanlığında özverili ve çok başarılı bir dönem geçirdik. Kıymetli başkanımdan bu görevi devralmak benim için ayrı bir kıvanç kaynağı. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Bugüne kadar yaptığımız sistemli düzenli çalışmalara hız kesmeden hep birlikte devam edeceğiz. İçimizdeki güçle bunu hep birlikte başaracağız." - İZMİR