AK Parti İzmir İstişare ve Değerlendirme Kampında yeni projeler - Haberler

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürütme kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 'İstişare ve Değerlendirme Kampında 2. gün geride kalırken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapılan istişareler neticesinde hem teşkilat çalışmaları hem de İzmir için yeni açılımlar sağlayacakları, siyaset ve iletişim alanında çıtayı yükseltecekleri fikirlere ulaştıklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürütme kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 'İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 2. günü oturumları; Ankara bağlantılarıyla yapıldı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın canlı olarak bağlandığı toplantıda, Siyasi ve Hukuk işleri Başkanlığı da faaliyetler ve yeni stratejiler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kampın 2. gününü değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapılan istişareler neticesinde hem teşkilat çalışmaları hem de İzmir için yeni açılımlar sağlayacakları, siyaset ve iletişim alanında çıtayı yükseltecekleri fikirlere ulaştıklarını söyledi.

Başkan Sürekli, kampın 2. günü değerlendirmesinde, "Yaptığımız tüm toplantıların ve aldığımız kararların odağında millete ve İzmir'e hizmet vardı. Hem mevcut çalışmalarımızın verimini arttıracak hem de halkımızı içine çok daha fazla alacak yeni projelerle dönüyoruz. 2 gün boyunca genel başkan yardımcılarımız ile yaptığımız canlı bağlantılarda da genel merkezimizle istişare imkanı bulduk. Yol haritamızı belirlemek üzere tartıştığımız konu başlıklarını ve önerilerimizi kendileriyle paylaşarak görüş ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın motivasyonu oldukça yüksek. Biz zaten hiçbir zaman seçimden seçime sahaya inen bir parti olmadık. Sandık arifesinde milletimize giden bir parti olmadık. Biz, bugüne kadar ne yaptıysak milletimizin oluruyla milletimizle birlikte yaptık. Elbette yine öyle olacak. Ancak, İzmir'i çok daha detaylı ele alacak, siyaseti ve iletişimi verimli kılacak yeni çalışmalarımız da olacak" diye konuştu.

"Strateji Geliştirme Merkezleri kurulacak"

Çalışmalarında; Ar-Ge, bilim, hukuk ve iletişimi güçlendirecek adımlar atacaklarını belirten Sürekli, "İl koordinasyonunda tüm ilçelerde, Strateji Geliştirme Merkezi (SGM) kuracağız. Tüm SGM'lerdeki çalışmalar, alanlarında uzman ve deneyimli İzmirli akademisyenler ve alana hakim kanaat önderleri de aktif olarak yer alacak. İzmir'in sosyolojik, ekonomik yapısı, siyasi ve yaşamsal tercihleri, sağlıklı kentleşme, ihtiyaç duyulan dönüşüm ve yeni yatırımlar üzerinden yeni stratejilerle yeni bir üretim süreci başlatacağız. Halkımızı da bu sürece dahil edeceğiz. Bu noktada; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yönelik hassasiyeti malum. İzmir'in önünü açan karar ve onayları ortada. Genel merkezimiz ve vekillerimizin de destekleriyle İzmir'i ve İzmirlileri ayrım yapmaksızın daha güçlü kucaklayacağız" dedi.

"Siyaset 5.0'ı yola çıkaracağız"

Siyaseti her zaman millet odaklı ve hizmet için ele aldıklarını, yöntemlerinin de yüz yüze iletişim olduğuna dikkat çeken Başkan Sürekli, "Ancak günümüzde gelişen teknoloji karşısında kaçınılmaz bir gelişim siyaset için de söz konusu. Geleneksel siyaset yöntemlerini koruyarak, dijital platformları hedef kitleler açısından daha aktif kullanmak ve yeni alanlar açmak durumundayız. Her iki taraf açısından da takip edilebilir ve daha ölçülebilir bir yenilik bu. Siyasal katılımı artıran, siyaset dilini ortaklaştıran bir zemin. Bunu projelendirmek üzere en kısa sürede bir çalıştay yapmayı kararlaştırdık. Akademik kadroların ve uzmanların da yer alacağı bu projenin hayata geçmesini önemsiyorum. İzmir'in de bu noktada öncü bir uyum ve katılım sağlayacağına eminim" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika