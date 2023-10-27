AK Parti İzmir İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki programı kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı'nın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Bakan Uraloğlu, İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Kime oy verdiğinden bağımsız olarak İzmir'e hizmet ettik.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki programı kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı'nın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Bakan Uraloğlu, "AK Parti hükümetleri olarak Cumhur İttifakı belediyeciliği olarak devam eden, planladığımız işlerimiz var. Valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla istişare yaptık. İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Kime oy verdiğinden bağımsız olarak İzmir'e hizmet ettik. Biz diyoruz ki; İzmirli bizim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Türkiye'nin 100 yıllık kabinesinin yükünü birazcık daha ağırlaştırsın. İzmir bize birazcık daha yük yüklesin. Seçime 5 ay kaldı. Biz öncelikle bu süreci bir taraftan başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı olarak adaylarımızı tespit edip, sahaya çıkacağız. Eğer sizler bizim yükümüzü birazcık daha ağırlaştırırsanız. Biz memnuniyetimizi ifade edeceğiz. Bu heyecanı irade İzmir'de görüyorum. Bizim sloganımız şuydu; 'Durmak yok yola devam'" dedi.

AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise yaptıkları konuşmalarda İzmir'i ak belediyecilikle tanıştıracaklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, salondakilerle birlikte selfie çektirdikten sonra partiden ayrıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,