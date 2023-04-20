AK Parti İzmir İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin Türkiye'nin güçlü yürüyüşü, kazanımları için bir yol ayrımı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin Türkiye'nin güçlü yürüyüşü, kazanımları için bir yol ayrımı olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, aydınlık yarınlarının 21 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'ta da yükseleceğini belirtti.

Bir seçim sürecinde olunduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Seçim önemli bir yol ayrımı, Türkiye'nin güçlü yürüyüşü, kazanımları için bir yol ayrımı." dedi.

İzmir'in 14 Mayıs'ta güçlü bir mesaj vereceğini ifade eden Kasapoğlu, "14 Mayıs İzmir'in çantada keklik olmadığını, İzmir'in CHP, CHP'nin koluna taktığı arkadaşları için çantada keklik olmadığını gösterecek. 'Ben bu İzmir'de ceketimi koysam seçtiririm' diyenlere en güzel cevabı verecek. Yarın Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız, 14 Mayıs'ta da tüm Türkiye'de demokrasinin bayramını, milli iradenin bayramını kutlayacağız." diye konuştu.

Programa video konferansla katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da bu seçimin diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçiminde bölgemiz, topraklarımız üzerinde emperyal hedefleri olanlar karşımızdaki rakiplerle tam işbirliği halinde. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bu seçim aynı zamanda bölücü terör örgütünün meşrulaştırılmaya, iktidara ortak edilmeye çalışıldığı bir seçimdir. 40 bin şehidimiz var. Bu şehitlerimizin ruhlarını incitmemek adına bu seçimlerde kanımızın son damlasına kadar İzmir'in altını üstüne getireceğiz, bu gerçeği İzmirlilerle paylaşacağız. Bu seçim aynı zamanda 15 Temmuz darbesine yeltenen FETÖ örgütünü de meşrulaştırmaya çalışan bir karşı ittifakla yaptığımız seçimdir."

"Millet kukla görmek istemiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da seçime giderken tartışılan konunun kimsenin etnik kökeni, mezhebi olmaması gerektiğini kaydetti.

Milletin, cumhurbaşkanlığı için ABD'den icazet alana bugüne kadar onay vermediğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Şimdi de vermeyecektir. Bu millet bu ülkenin başında lider görmek istiyor, kukla görmek istemiyor. Birileri bu ülkede kukla görmek isteyebilir. Bu millet emperyalistlere, bu ülkeye kukla getirmek isteyenlere 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak hak ettiği cevabı vermiştir. Şimdi 14 Mayıs'ta, o zaman canını ortaya koymuştu, şimdi yüreğini ortaya koyacak, sandığa gidecek, o sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vereceği oyla nasıl 15 Temmuz'da onlara yolu göstermişse 14 Mayıs'ta da onlara yolu gösterecektir."

Programda AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da birer konuşma yaptı.

Bayramlaşmaya AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle ve Mahmut Atilla Kaya ile diğer milletvekili adayları ile partililer katıldı.