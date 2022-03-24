AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, esnaf odalarını ziyaret etti

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentteki bazı esnaf odalarının yöneticilerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Esnafı Odası Başkanı Kemal Ateş ve Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın'a ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, küresel krizden etkilenen esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirtti.

Esnafla ve temsilcileriyle sıklıkla bir araya geldiklerini vurgulayan Sürekli, "Salgın sürecinden başlayarak içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartların gereği olarak onları ayakta tutmak için çalışıyoruz. Oda başkanlarımızla istişarede bulunmayı önemsiyoruz. Genel ve yerel tüm taleplerinin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının talep ve görüşlerini dinleyerek hükümetin esnafa yönelik çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Sürekli, şunları kaydetti:

"Salgında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemek ve süreci en az hasarla atmaları için verdiğimiz hibe yaklaşık 4,5 milyar lira. Halkbank tarafından toplamda 194 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırmışız. Yüzde 50 ve faizsiz kredi imkanı sağladık. Bu kapsamda 31 Aralık itibarıyla dokunduğumuz esnaf sayımız 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi tutarı ise 77,5 liraya ulaştı. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız geçen yıl, salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızı destekleyerek 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı. Bundan yararlanan esnaf sayımız ise 1 milyon 300 bine yakın."

Sürekli, dünya genelinde yaşanan belirsizlik, özellikle emtia fiyatlarındaki artışın tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini, dünya ülkelerinin son yarım asrın en yüksek enflasyon rakamlarını gördüğünü kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını ancak Türkiye'de ise böyle bir problem olmadığını aktaran Sürekli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş da bugün açıkladı. Son dönemlerde yaşadığımız bazı talep artışlarında bile tedarik zinciri bunları karşılamayı sağladı. Hiçbir ülke bu artışı kaldıramazken, Türkiye, esnafının, üreticisinin dirayeti, üretim altyapısı, tedarik zinciri ve aldığımız tedbirlerle çok daha sağlıklı bir işleyiş yakaladı. Ataların söylediği bir söz var. 'Ne eğriyi tok gördüm ne doğruyu aç.' Biz 20 yıldır olduğu gibi, bugün de doğruyuz, doğru adımlar atıyoruz. Çünkü, milletimize hizmetten başka gayemiz yok. Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikte verdiğimiz destek 200 milyar lira. Yıl sonunda, sadece doğal gaz ve elektrikte vereceğimiz destek 300 milyar lirayı bulacak. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."