AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Soyer'in yatırım iddialarına tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'e 66 milyar liralık yatırım yaptıkları iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye olarak İzmir'e 66 milyar liralık yatırım yaptıkları iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Soyer'in "bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazdığını" iddia etti.

Soyer'in İzmir'e verdiği sözleri tuttuğu iddiasının doğru olmadığını ileri süren Saygılı, "Vaatlerinin yüzde 87'sini tamamlamışmış, belediye bütçesinin yüzde 41'yle, 66 milyar liralık yatırım yapmışmış(!) Peki; nerede bu yatırımlar?" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin 4,5 yılda doğrudan 5,5 milyar dolar devlet desteği aldığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP'li Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor. İzmirli bu yatırımların olmadığını biliyor, biz biliyoruz, genel merkezleri de biliyor. Buhara dönüşen vaatler, buhara dönüşen bir bütçe var ortada... Soyer'e önerimizi tekrar ediyoruz; Allah'ın bildiğini, İzmir halkının bildiğini kimseden saklayamaz. Yok eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın."