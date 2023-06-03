AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, sel felaketinin sorumlusu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesini gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte yağan yağmur sonrası şehrin dört bir yanında yaşanan sel, baskın ve kanalizasyon taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesine, 'İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş altyapısı yenilenmek zorundadır' diyerek yüklendi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte yağan yağmur sonrası şehrin dört bir yanında yaşanan sel, baskın ve kanalizasyon taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesine, "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş altyapısı yenilenmek zorundadır" diyerek yüklendi.

İzmir'de dün yağan yağmur sonrası şehrin dört bir yanında su baskınları yaşandı, altyapı yetersiz kaldı. Göle dönen yollarda dizine kadar suda yürüyen, botla ilerleyen vatandaşların görüntüsünün ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. AK Partili Saygılı, "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. Hem de sorun ve çözümü belliyken yaşıyor. Köy görünüyor, yolu yöntemi ortada, kılavuz da var; ama bu görüntüler nakarat gibi hep karşımızda" dedi.

"İzmir'in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil"

Saygılı, şöyle devam etti:

"İzmir'in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil. Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Güzelim İzmir, altyapı, trafik gibi en temel sorunlarını çözemeyen, her defasında bu görüntülere sırtını dönerek bahaneler üreten CHP'li bir Büyükşehir Belediyesine maruzdur. Çaresizlik ve çözümsüzlüğe mahküm edilmiştir. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz, yapılacaklar bellidir. İzmir'in çürümeye terk edilmiş altyapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız. Her yağmurda, iş yerinden çıkıp karşıya şişme botla geçen İzmirliler, emin olun ki bunu bir oyun zannetmiyor. Arabalarıyla her yağmurda mahsur kalan, taşan mazgalları aşamayan İzmirliler yaşadıklarını 'Survivor' zannetmiyor. Bir kenara yazıyor." - İZMİR