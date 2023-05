AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: Milletin tercihi gönül bağımızın göstergesi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden alınan neticenin AK Parti'nin milletle kurduğu gönül bağının göstergesi olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıların ardından açıklama yapan Saygılı, 14 Mayıs'taki seçimlerin, milli iradenin AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Bilal Saygılı, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta milletimizin tercihine sahip çıkan kadrolarımız, 28 Mayıs sandığına da sahip çıkacak. AK Parti, milletin dediğini her daim başının üstünde tuttu. Her seçimde verdiği mesajı aldı, davasından ve hizmet yolculuğundan bir an bile taviz vermedi. Her seçimin ardından ayrım yapmadan milletin yanında olmaya devam etti. Bugün gelinen nokta, 21 yıllık emeğin sonucudur. Demek ki milletimizle kurduğumuz gönül bağı çok güçlü. Demek ki çaldığımız kapılara, girdiğimiz evlere samimiyetimizi ve gayretimizi geçirebilmişiz. Şimdi 28 Mayıs'a, o tarihi güne başımız dik, gönlümüz rahat gidiyoruz. Sandığa çağrımızı, içimize sinerek en güçlü sesimizle yapıyoruz."