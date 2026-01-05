AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: 'Milletin partisi, milletle büyüyor'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca Ak Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. CHP Türkiye genelinde yalnızca 22 bin yeni üye kazanırken, AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak İzmir'de 47 bin 927 yeni üyeyi partimize kazandırdık. Milletin partisi, milletle büyüyor. İzmir'de toplam üye sayımız 504 bin 568'e ulaşmıştır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklanan "Siyasi Parti Üye Sayıları" sonrası, AK Parti'nin 81 ilde düzenlediği basın açıklamasını gerçekleştirdi. Başkan Saygılı, açıklamasında şunları söyledi: "Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır."

İzmir'de toplam üye sayımız 504 bin 568'e ulaştı

İzmir'e dair bilgiler de veren Başkan Saygılı, açıklamasını şöyle sürdürdü "Bu çerçevede İzmir İl Teşkilatımızın ortaya koyduğu performans, Türkiye genelindeki bu rekor artışın en dikkat çekici örneklerinden biri olmuştur. CHP Türkiye genelinde yalnızca 22 bin yeni üye kazanırken, AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak 47 bin 927 yeni üyeyi partimize kazandırdık. Üye hedefimizi yüzde 117 oranında aşarak tamamladık. Ege Bölgesi illeri arasında üye yapımında birinci olduk ve Türkiye geneli büyükşehirler arasında da ilk üç içerisinde yer aldık. Bu çalışmaların neticesinde İzmir'de toplam üye sayımız 504 bin 568'e ulaşmıştır. Milletin partisi, milletle büyüyor. İzmir'de elde edilen bu güçlü artış, yalnızca il bazında bir başarı değil Türkiye genelindeki büyümenin önemli ve belirleyici bir parçasıdır. Şehrimizde yürütülen üye çalışmaları, planlı ve sistematik bir teşkilat yapılanmasının eseri olmuştur. Mahalle başkanlıkları ve yönetimlerinin büyük oranda tamamlanmış olması, yeni üye çalışmalarında önemli bir ivme sağlamıştır. Mahalle yapılanmamız sayesinde her sokağa, her haneye nüfuz edebilmiş; AK Noktalarımız ilimizin en kalabalık noktalarında her gün kurularak güçlü bir görünürlük oluşturmuştur. Bununla birlikte, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe danışma meclisleriyle partimizde önceki dönemlerde görev almış dava arkadaşlarımızın da sürece aktif şekilde dahil olması sağlanmış hem vefa kültürü ortaya konmuş hem de birlik ve beraberlik ruhu içerisinde güçlü bir çalışma zemini oluşturulmuştur. Bu başarı; sahaya dayalı çalışma disiplinimizin, ev ve iş yeri ziyaretlerinden mahalle ve köy buluşmalarına, kadın ve gençlik kollarımızın yoğun faaliyetlerinden vatandaşlarımızla kurulan birebir temas odaklı çalışmalarımıza kadar tüm teşkilat kademelerimizin kararlı ve fedakar gayretlerinin bir sonucudur. Üye kazanımı süreci, yalnızca sayısal bir artış hedefiyle değil; gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir yaklaşımla yürütülmüş, partimize katılan her bir üyemizin kendisini bu büyük davanın aktif bir parçası olarak hissetmesi esas alınmıştır."

"AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir"

AK Parti'nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, bir anlayışla yoluna devam eden güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir." diye konuştu. - İZMİR