AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: Kemeraltı Çarşısı yağmurlarda su altında kalmasına göz yumuluyor

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'nın yağmurlarda su altında kalmasına göz yumduğunu savundu. Parti yöneticileri, seçim sonuçları ve 2024'teki yerel seçimlerin yol haritasının yanı sıra kentin yerel sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'nın yağmurlarda su altında kalmasına göz yumduğunu savundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti İzmir Yönetim ve Yürütme Kurullarının seçim sonrası ilk toplantısını yaptığı, seçim sonuçları ve 2024'teki yerel seçimlerinin yol haritasının yanı sıra kentin yerel sorunlarının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Saygılı, son günlerde Çeşme Projesi'nden vazgeçilerek Kemeraltı Çarşısı'na odaklanması konusuna değindi.

CHP'nin yaklaşık 25 yıldır İzmir'i yönettiğini aktaran Saygılı, "Yapacaklarını duyurdukları projelerin yüzde 80'i ya yerinde sayıyor ya rafa kalktı. Kemeraltı, alt ve üst yapısıyla bunların en acıklısı. Şimdi turizmi şaha kaldıracak olan Çeşme Projesi'ni istemiyorlar. Daha da kötüsü, onlarca kez proje çizdirip uygulayamadıkları Kemeraltı'nı ayağa kaldırmak yerine yine adını kullanıyorlar. Oysa, 25 yıldır kimse ellerini kollarını bağlamadı. Çarşının her yağmur sonrası su altında kalmasına göz yumacaklarına işe buradan başlasınlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yerel seçimlerde İzmir'in kısır yönetim anlayışına son vereceklerini kaydetti.

İzmir'in çağı yakalamış, tüm meselelerini çözmüş bir şehir olmasının AK Parti'yle mümkün olacağını vurgulayan İnan, " Çeyrek asrın hizmet zafiyetine AK Parti belediyeciliği son verecek. Hükümetin İzmir için yapmak istediklerine karşı direnip parmak kıpırdatmayanların devri kapanacak." dedi.