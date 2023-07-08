AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aziz Vukulos Kilisesi Kültür Merkezi'nde 4 Haziran'da düzenlenen eğlence organizasyonu nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in neden olduğu krizden sıyrılma çabasında olduğunu öne sürdü.

Rum Ortodoks cemaati üyelerinin tepki göstermekte haklı olduklarını kaydeden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğlencelik belediyeciliğin de bir sınırı olmalı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda, 'Kültür Merkezi' olarak kullanıma sunulan Aziz Vukolos Kilisesi; var olduğundan bu yana böyle hakaret görmemiştir. Bol eğlenceli etkinlikler düzenleme becerisiyle bilinen Başkan Soyer'in savunması ise her zaman olduğu gibi yanlışını savuşturmak üstüne kuruludur. Çünkü ortaya çıkan görüntüler, bir kültür sanat etkinliğini yansıtmadığı gibi; bir ibadethanenin kutsallarının da çiğnendiğini göstermektedir."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "değerler hassasiyetinin" bir kez daha yerle yeksan olduğunu kaydeden Saygılı, "Belediyecilik; bu türlü organizasyonları düzenlemek, pervasız ve ilkesizce teşvik etmek değil; vatandaşa hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.

Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz." ifadelerini de içeren açıklama yayınlamıştı.