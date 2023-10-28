AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfezde yüzdüğü Güzelbahçe sahilinden zaten yıllardır denize girildiğini belirterek, "Konak'ta, Bayraklı'da, Karşıyaka'da kulaç sallasaydı inandırıcı olabilirdi" dedi.

Saygılı, sosyal medya hesabından Soyer'in körfeze girdiği görüntüleri paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Güzelbahçe sahilinden denize girip kulaç attığını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Sözümü tuttum' demiş. İzmirlilerin hafızası ve aklıyla alay eder gibi. Sıra iç körfezde diye de eklemiş. Anlaşılan bu zamana kadar körfezi temizlemek yerine sadece 'dış körfez ve iç körfez' ayrımını öğrenebilmiş. Vatandaşlarımızın zaten yıllardır denize girdiği dış körfeze sahili olan Güzelbahçe'de değil de Konak'ta, Bayraklı'da, Karşıyaka'da kulaç sallasaydı inandırıcı olabilirdi. Seçime 5 ay kala telaşı artınca 'nasıl olsa burası İzmir' diyerek başladığı yerde, bu kez dalmayıp kulaç atarak şov yapmak zorunda kalan Soyer'i anlıyoruz. Ancak, koskoca bir dönemlik görev süresince bir arpa boyu yol alamayışını anlamıyoruz. Cumhuriyet'in 100 Yılı Yüzme Yarışı gibi anlamlı bir etkinlikte, vatandaşlara eşlik etmesini de anlıyoruz. Ancak, bu anlamlı etkinliğe 'sözümüzü tuttuk, körfezi temizledik' mavrasını bulaştırmasını anlamıyoruz. Anlaşılan o ki İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer, yıllar geçse yine aynı yerden denize girecek. Ama İzmir, artık bu filmi yeniden ve yeniden izlemeyecek."