AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Orman Yangınları Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dün kentteki orman yangınlarıyla mücadelede 12 ton su kapasiteli büyük uçakların aktif şekilde kullanıldığını belirterek, "Yangın gibi olağanüstü bir afet karşısında bile siyasi çıkar peşine düşmek, devlete kara çalmak, sorumluluk değil, sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

Saygılı, Seferihisar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinde, dün çıkan orman yangınlarında, uçakların rüzgarın imkan tanıdığı zamanlarda havalanarak çalıştığını vurguladı.

Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in "Yangın söndürme uçakları ortada yok" şeklinde açıklamalarının olduğunu anımsatarak, bunun, yangınla mücadele eden personelin ve milletin moralini bozduğunu dile getirdi.

Yangın söndürme uçaklarının, rüzgarın imkan tanıdığı anlarda havalanarak görevlerini yaptığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Dün, 12 ton su kapasiteli büyük uçaklarımız aktif şekilde kullanılmış, rüzgarın şiddeti düşünce diğer hava unsurları da devreye girmiştir. Yangın gibi olağanüstü bir afet karşısında bile siyasi çıkar peşine düşmek, devlete kara çalmak, sorumluluk değil, sorumsuzluktur. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada ormanlarımızı, köylerimizi, insanımızı korumak için büyük bir özveriyle mücadele etmektedir. CHP'li siyasetçilerin yangını bile siyasi malzeme yapma alışkanlığını milletimizin vicdanına havale ediyorum."

Saygılı, dün Seferihisar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinde aynı anda orman yangınlarının çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dün, rüzgarın saatte 70 ila 120 kilometre hızla esmesi nedeniyle hızla büyüyen orman yangınlarıyla, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinesi ve diğer araç, 1113 personel, kamu kurum ve kuruluşları, itfaiye ekipleri canla başla sahada mücadele etmiştir. Bugün de Seferihisar, Menderes yangınlarında 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'in üzerinde personel görev yapmaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı da dün İzmir'e gelerek söndürme çalışmalarını bizzat yerinde takip etmekte ve süreci koordine etmektedir. Böylesine ağır şartlarda, yangının ortasında fedakarca çalışan kahramanlarımızın emeğini yok sayarak, 'Devlet nerede?' diye sosyal medyada siyaset yapmak tek kelimeyle ayıptır."