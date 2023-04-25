AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan mitinge davet

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Nisan Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingin tarihi ve kritik bir öneminin olduğunu belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e müjdelerle geleceğini ve önemli açılışlar yapacağını bildirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçek bir hizmet adamını, milletin adamını ağırlayacaklarını aktaran Saygılı, "Kendisi, Türkiye'nin dört yanına olduğu gibi İzmir'e de hiç eli boş gelmedi. Yine öyle olacak. Nasıl 14 Mayıs sandığı eğriyle doğruyu ortaya koyacaksa mitingimiz de İzmir için hayırlısı ile şerrin ne olduğunu ortaya koyacak. Bu buluşmanın tarihi ve kritik bir önemi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, birilerinin İzmirlileri yıllardır, Atatürk ve cumhuriyet değerleri üzerinden tava getirmeye çalıştıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"İzmirlinin genlerinde zaten vatanseverlik vardır; İzmir devletini, bayrağını sever; İzmir Atatürk'ün izindedir. Bugün değil, hep böyleydi. İzmir halkı; bu değerlerini siyasetine alet edenlerin, algısını yönetmeye çalışanların da farkındadır. Milletimiz sapla samanı ayırt eder. Çalışanla çalışmayanı, yalancıyla doğrucuyu, bölücüyle birleştireni ayırt eder. İzmirliler; zillet ittifakının pazarlıklarının farkındadır. Derin bir çatlak almanın çok ötesine geçmiştir, darmadağın olmuştur. Bu ittifak artık teröristle birlikte sandığa giden, teröristten medet uman bir ittifaktır. İttifakında PKK destekçileri vardır. Sonra, 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar', diyorlar. Bölücüyle iş ve saf tutanların yapacağı tek şey; İzmir'in dağlarına terör tohumları ekmek olur. İzmir'in sokaklarını, meydanlarını, dağlarını bu kirli pazarlıkçılara teslim etmeyeceğiz."