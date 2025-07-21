AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Eleştiri

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesini tamamlanamayan projeler üzerinden eleştirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in yerel yönetimin elinde yarım kalan hayallerin şehri olduğunu savundu.

Kentin bitirilemeyen projeler mezarlığına döndüğünü öne süren Saygılı, Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'ndeki opera binasının sanat merkezi olacağının vaat edildiğini ancak yıllardır bir beton yığını olarak kaderine terk edildiğini ifade etti.

Halkapınar Yeraltı Depolama Tesisi projesinin 2016'da başladığını anımsatan Saygılı, çalışmalarda iki güvenlik görevlisinin vefat ettiğini ancak projenin hala tamamlanamadığını kaydetti.

Saygılı, yapımı sırasında evleri zarar gören Buca Onat Tüneli inşaatının da 10 yıldır bitirilemediğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri, 2017'den bu yana projelendirme aşamasında. 8 yılda projeyi çizdiniz, uygulama kaç yılı bulur, düşünmek bile istemiyoruz. Maalesef bir önceki dönemin, 'başladım bitiriyorum' dediği, Karşıyaka'daki 75 bin metrekare Flamingo Parkı'na tek bir çivi çakamadı. Yine Tunç Bey'in büyük vaatlerle ortaya koyduğu Buca'daki Portakal Vadisi projesi tamamlanamadı, çürümeye terk edilmiş. Yeşildere EXPO alanı... 'EXPO yapacağız' diye halkı umutlandırdılar, birçok insan evinden, yerinden oldu. Şimdi ne EXPO var, ne çözüm."