AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Delege Seçimleri Açıklaması

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, haftasonu 30 ilçede gerçekleştirilen delege seçimlerinin ardından verdiği mesajda, " Ak Parti, demokrasi ve hizmet partisidir. Delege seçimlerimiz, sadece bir kongre süreci değil; AK Parti'nin güçlü iradesinin ve demokrasiyi içselleştirmiş yapısının bir göstergesidir. Bugün İzmir'de her bir teşkilat mensubumuzla omuz omuza, ortak hedeflere yürüyerek güçlü bir geleceği inşa ediyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Bizim kongrelerimiz bayram hüviyetindedir. Bizim kongrelerimizde kavga ve menfaat değil, sevgi ve kardeşlik esastır. 30 ilçemizde gerçekleştireceğimiz 8. olağan ilçe kongrelerimiz için delege seçimlerini birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. AK Parti, demokrasi ve hizmet partisidir. Delege seçimlerimiz, sadece bir kongre süreci değil; AK Parti'nin güçlü iradesinin ve demokrasiyi içselleştirmiş yapısının bir göstergesidir. Bugün İzmir'de her bir teşkilat mensubumuzla omuz omuza, ortak hedeflere yürüyerek güçlü bir geleceği inşa ediyoruz. Hep birlikte, İzmir'imizi hak ettiği hizmetlerle buluşturacak, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde AK Parti'nin güçlü vizyonunu şehrimize taşıyacağız. 8. olağan ilçe kongrelerimiz için gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerimizin milletimiz ve AK Partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza şükranlarımısunuyorum." - İZMİR