AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna hazırız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilat olarak 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna hazır olduklarını belirterek, 'Milletimiz kimin samimi, kimin tutarlı olduğunu görüyor. Sandıktan tutarlılık ve samimiyet çıkacak.' dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilat olarak 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna hazır olduklarını belirterek, "Milletimiz kimin samimi, kimin tutarlı olduğunu görüyor. Sandıktan tutarlılık ve samimiyet çıkacak." dedi.

Partiden yapılan açıklamada İl Başkanı Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı ile belediye meclis üyelerinin bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için hazır ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Milletimiz kimin samimi, kimin tutarlı olduğunu görüyor. Sandıktan tutarlılık ve samimiyet çıkacak. Millete hizmette, düşmana dirençte, Türkiye'yi büyütmekte en küçük taviz vermeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan o sandıkta büyük farkla kazanacak. Daha güçlü ve hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da 14 Mayıs seçimlerinin kendileri için gerçek bir anket niteliği taşıdığını belirterek, "Hepimizin çok daha fazla şekilde asılmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Aslında kesin sonuçlu bir anket var elimizde. Bu seçimi bir anket gibi düşünelim. Anketin sonucunda gördük ki eksik olduğumuz noktalarımız var. Sandıklardan Cumhurbaşkanımıza hiç beklemediğimiz yerlerden oy çıktı kimi sandıktan ise oy çıkmadı. İl ve ilçeleri şahlandırma zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Meclis üyelerini sahada görmek istediklerini vurgulayan Çankırı, şunları kaydetti:

"Son bir haftamız var. Meclis üyelerimizden ısrarla altını çizerek sahada hepinizi çok güçlü görmek istiyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Bırakmamamız gereken bir seçim var. Sandıkta mücahit gibi müşahit istiyoruz. Burada ne kadar güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor."

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