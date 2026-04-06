Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan CHP'ye bina tahliyesi tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski DGM binalarının tahliyesi sırasında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Saygılı, CHP'nin insanları toplayarak polise karşı kışkırttığını ve bunun bir siyasi yozlaşma örneği olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye sürecinde yaşananlara ilişkin, "Bu vandallık, bu gaspçılık, bu mala çökme nasıl bir siyasi yozlaşmadır? CHP, oraya insanları toplayarak polisimizle karşı karşıya getiriyor." ifadelerini kullandı

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yapının tapusunun Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına tescilli olduğunu ve konunun idare ile asliye mahkemelerinde görüldüğünü, verilen kararların İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığını belirtti.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Büyükşehirden evvel DGM'nin kullanıp kamu hizmeti verdiği yerde büyükşehir de hizmet verdi. Sıra başka kamu kurumlarında. CHP'nin hazmedemediği nedir? Bu vandallık, bu gaspçılık, bu mala çökme nasıl bir siyasi yozlaşmadır? CHP, oraya insanları toplayarak polisimizle karşı karşıya getiriyor. İnsanımız ile devletimizi kamplaştıran klasik CHP siyaseti bir kez daha İzmir'de sergileniyor. Mahkeme kararları bağlayıcıdır. Sorumlu idarecilerin kararların gereğini yerine getirmesi gerekir."

Binanın 25 Kasım 2021'de, İstanbul'daki yandaş ve politik vakıfların zimmetine geçirileceğini aktaran saygılı, "O gün koltuğunuzdan bile kalkmadınız. Şimdi ne Ankara'dan ne de Fransa'dan İzmir'i karıştırmaya gelmeyin. İzmir'in gündemini gaspçılığınızla meşgul etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

