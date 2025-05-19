AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiri

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiri
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin düzenleyeceği mitingi eleştirerek, ahlaklı siyaseti zehirlediğini ve bu zehrin meydanlara taşındığını savundu. İzmirli hemşehrilerini bu duruma karşı uyardı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin, Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge ilişkin, CHP'nin ahlaklı siyaset alanını zehirlediğini ve bu zehri şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ettiğini ileri sürdü.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adıyla düzenleyeceği mitingi perdeleme siyaseti olarak savundu.

Açıklamasında, "Gelin algının perdesini aralayıp hakikatin suretine bakalım. Mitingin o haldeki özde adı: 'CHP Yargı Süreçlerini Hiçe Sayıyor.' Ahlaklı siyaset alanını zehirleyen CHP, bu zehri, şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Saygılı, şunları kaydetti:

"Kalbi İzmir için atan bir il başkanı olarak, İzmirli hemşehrilerimi 19 Mayıs'ın anlam ve ruhu kullanılarak yapılan istismarlara ve bu siyasi zehirlenmeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Politika
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