AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Gazetecilere Yönelik Saldırı Tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanlığının, 19 Mayıs'ta yapacakları miting için kurulan sahne çalışmaları sırasında yaşanan vinç kazasını takip eden gazetecilere yapılan saldırıya sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanlığının gazetecilere yapılan saldırı karşısında bir açıklama yapmadığını, özür dilemediğini ve hiçbir sorumluluk almadığını ifade etti.

Saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileten Saygılı, şunları kaydetti:

"Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda CHP'nin mitingi için kurulan sahnede vinç devriliyor, bir vatandaş yaralanıyor. Olayı takip etmek isteyen gazeteciler ise vinçle değil, sistemli bir şiddetle karşılaşıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı derin bir sessizlikte. Ne kazaya dair bir sorumluluk, ne basına yönelik saldırıya dair bir açıklama, ne bir özür. Basın özgürlüğünü dillerinden düşürmezler. Demek ki o özgürlük, sadece kendi sesiniz çıkınca geçerli. Çifte standardın, sorumsuzluğun ve suskunluğun fotoğrafı budur. İzmir kamuoyunun vicdanına sunuyoruz."

İzmir'de dün CHP'nin 19 Mayıs'ta yapacağı miting için kurulan sahne çalışmaları sırasında yan yatan vinçteki 1 kişi yaralanmış, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici ile sahneyi kuran firma çalışanları arasında tartışma çıkmıştı.

Darp raporu alan gazeteciler, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.