AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'li Belediyelere Eleştiriler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de CHP'li belediyelerin yalnızca kaos, karmaşa ve kriz sunduğunu savundu.

Saygılı, yazılı açıklamasında CHP'li belediyelerde işçilerin eylem yapmasının rutin hale geldiğini belirtti.

Belediye yönetimlerinin iş bırakma eylemlerinde krizi çözmek yerine hükümete suç attığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşananlar, sadece bir yönetim zafiyetinin değil, aynı zamanda bir zihniyet iflasının da göstergesidir. Sayın Cemil Tugay göreve geldiği günden bu yana partilisi selefi Tunç Soyer yönetimini suçlayan, sıkıştığında da topu hükümetimize atan bir tutum içinde. Sayın Tunç Soyer döneminde SGK borçları ödenmedi, vergi borçları birikti, belediye adeta siyasi kadrolaşma merkezi haline getirildi. Sayın Tugay da vergi borcunu ödemedi, SGK borçlarını görmezden geldi, devraldığı borç yükünü iki katına çıkardı. Ne bütçe yönetimini biliyorlar, ne de personel idaresini. CHP tarzı belediyecilikte giden de aynı, gelen de aynı. İsimler değişiyor ama beceriksizlik baki kalıyor."

Saygılı, Buca'da işçilerin iş bırakması sebebiyle çöplerin toplanmadığını dile getirerek, "Çöp dağları arasında nefes almaya çalışan vatandaşlarımız, hizmeti değil çöküşü yaşıyor. Belediyeyi yönetemediniz, işçiye maaş ödeyemez duruma düştünüz. Üstüne bir de haklı taleplerini dile getiren işçileri işten çıkarma tehdidinde bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.