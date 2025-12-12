AK Parti'li Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın açıklamalarını eleştirdi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hükmete yönelik "kredilerimiz onaylanmıyor" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası'nın kredi programına İzmir'in dahil edilmesinin hükümet ve AK Parti İzmir milletvekillerinin girişimleriyle gerçekleştiğini ifade etti.

Dış finansman kredi paketinden faydalanan 11 il içinde en büyük payı İzmir'in aldığını aktaran Saygılı, temeli atılan yağmur suyu ayrıştırma hattı projesi için 8,5 milyar liralık kredinin 2023'te onaylandığını hatırlattı.

Saygılı, hükümet desteğiyle sağlanan kredilere rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın merkezi yönetimi hedef alan açıklamalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve yan yolları için İller Bankası'ndan 38 milyon avro, yaklaşık 2 milyar liralık, 25 yıl vadeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı garantili finansman sağlandı. Bunun temel atma töreninde de mi hükümetimizi eleştireceksiniz? 20 milyon avro, yaklaşık 1 milyar kiralık itfaiye araç alımı için yine devletimizin desteğiyle kredi temin edildi. Bunların teslim töreninde de mi AK Parti hükümetine saldıracaksınız? İzmir'e kazandırdığımız bir kaynak üzerinden hükümete yüklenmek, bulduğunuz en kolay yol olmuş. Her kürsüye çıktığınızda hükümete laf yetiştirmeyi bırakın Büyükşehir Belediyesi olarak sağlanan desteğin gereğini yapın, işinizi yapın."