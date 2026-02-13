Haberler

AK Partili Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni altyapı eksiklikleri ve yaşanan su baskınları nedeniyle eleştirerek, sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda gerekli yatırımları yapmadığını, su baskınları ve bozuk yollar konusunda sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamasında, şehirde her yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığını, taşkınlar, su basan alt geçitler ve bozulan yollar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sel ve taşkınlara karşı yetersiz kaldığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"25 yıldır İzmir'i sadece oy kitlesi ve siyasi kale olarak gören CHP, bu şehrin insanına hezimet değil hizmet borçludur. Eza değil vefa borçludur. Hasar değil eser borçludur. İzmirli yaşadığını biliyor, gerçeği görüyor. Ezcümle İzmir'i önemsemiyorsunuz. İzmir'i öncelemiyorsunuz. İzmir'i yönetemiyorsunuz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var

Göçmenlerin geleneği ülkeye kabusu yaşattı! Artık 6 bin TL cezası var
Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi