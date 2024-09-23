AK Parti İzmir İl Başkanı Delege Seçimlerini Tamamladı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçelerde delege seçimlerini tamamladıklarını bildirdi.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, delege seçimlerinin sadece bir kongre süreci olmadığını, AK Parti'nin güçlü iradesinin ve demokrasiyi içselleştirmiş yapısının bir göstergesi niteliği taşıdığını kaydetti.

Partisinin kongrelerinde kavga ve menfaat değil, sevgi ve kardeşliğin esas olduğunu belirten Saygılı, şunları ifade etti:

"30 ilçemizde gerçekleştireceğimiz 8. olağan ilçe kongrelerimiz için delege seçimlerini birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. Hep birlikte, İzmir'imizi hak ettiği hizmetlerle buluşturacak, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde AK Parti'nin güçlü vizyonunu şehrimize taşıyacağız."