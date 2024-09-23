Üye Girişi
Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Delege Seçimlerini Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçelerde delege seçimlerinin başarıyla tamamlandığını ve bu süreçte sevgi ve kardeşliğin esas alındığını vurguladı. Ayrıca, İzmir için güçlü bir vizyonla hizmet etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçelerde delege seçimlerini tamamladıklarını bildirdi.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, delege seçimlerinin sadece bir kongre süreci olmadığını, AK Parti'nin güçlü iradesinin ve demokrasiyi içselleştirmiş yapısının bir göstergesi niteliği taşıdığını kaydetti.

Partisinin kongrelerinde kavga ve menfaat değil, sevgi ve kardeşliğin esas olduğunu belirten Saygılı, şunları ifade etti:

"30 ilçemizde gerçekleştireceğimiz 8. olağan ilçe kongrelerimiz için delege seçimlerini birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. Hep birlikte, İzmir'imizi hak ettiği hizmetlerle buluşturacak, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şekilde AK Parti'nin güçlü vizyonunu şehrimize taşıyacağız."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

Yerel Haberler AK Parti Politika Güncel izmir

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu? Yarın okullar tatil mi? 24 Eylül okullar tatil edilecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });