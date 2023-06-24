AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Milletvekilleri Bayramlaştı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki milletvekilleri, 5 ilçede parti teşkilatları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. İl Başkanı Saygılı, seçimlerin Türkiye'nin kader seçimleri olduğunu belirterek, çalışmaların soluksuz devam edeceğini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki milletvekilleri, 5 ilçede parti teşkilatları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Saygılı ile İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Eyyüp Kadir İnan, Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar'dan oluşan heyet, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta ziyaretlerde bulundu, Kemeraltı'nda esnafla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin kader seçimleri olduğunu, 2024 seçimlerinin de şehirlerin kader seçimi olacağını ifade ederek, "Vekillerimizle önce ilçe teşkilatlarımızla buluşuyor ve geride bıraktığımız seçimlerde bize destek veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bayramlaşıyor, nabız tutuyoruz. Yerel seçim sandıkları, göz açıp kapayıncaya kadar önümüze gelmiş olacak. Çalışmalarımız soluksuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ziyaretlerinde esnafın alt yapı ile ilgili yakınmalarının devam ettiğini gördüklerini belirten Saygılı, "CHP'li yerel idarenin 'Çözdük, çözüyoruz, yardım edin çözeceğiz. Az kaldı bitiriyoruz.' açıklamalarının kabağın tadından farkı kalmadı. İzmir'in bu yoksunluk ve isyan dönemi bitecek. Geri sayım başladı." açıklamasını yaptı.

Seçimlerin ardından Genel Merkez nezdinde seçmene yönelik stratejik bir araştırma yapıldığını hatırlatan Başkan Bilal Saygılı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak hedefleri büyütürken 81 ilimizde bir röntgenin çekilmesi talimatını verdiler. Yenilenmenin, gelişmenin ve büyümenin koşulu da budur. Bizler de İzmir'de aynı bakış açısıyla nabız tutmayı sürdüreceğiz. Ta ki tüm gönüllere girene kadar. Böbürlenmek ve kibir günahların en büyüğü olduğu gibi başarıları alaşağı eden bir silahtır. Bizim en büyük gücümüz, tevazu ve gayret oldu, bundan sonra da öyle olacak."