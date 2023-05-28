AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için İzmir'de oyunu kullandı. Saygılı, eşi Şahika Saygılı ile birlikte Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokuluna geldi. 1143 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saygılı, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için İzmir'de oyunu kullandı.

Saygılı, eşi Şahika Saygılı ile birlikte Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokuluna geldi.

1143 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saygılı, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Saygılı, 14 Mayıs'ta milli iradenin tecellisi anlamında milletvekillerinin seçildiğini söyledi.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın seçileceğini belirten Saygılı, "Güven, huzur ve barış içerisinde bir seçim faaliyeti yapıyoruz ve bütün vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Umarım hem ülkemize hem dünya mazlumlarına hayırlı bir sonuçla Rabbim bereketini arttırır. Vatana, millette şimdiden hayırlı olsun. Cenabı Hak'tan güzellikler niyaz ediyorum." dedi.