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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı

Politika Haberleri

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İzmir'de oyunu kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İzmir'de oyunu kullandı.

Saygılı, eşi Şahika ve annesi Emine ile birlikte Bornova'daki Doktor Cavit Özyeğin İlkokuluna oy kullanmak için geldi.

1143 numaralı sandıkta oyunu kullanan Saygılı, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah hem devletimiz hem ülkemiz hem de İzmir'imiz için hayırlı sonuçlar çıkar. Ailece geldik ve oylarımızı kullandık. Barış ve huzur içinde bir gün geçiriyoruz. İnşallah en son anına kadar da bu güzelliği yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Saygılı, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak annesi Emine Saygılı'nın elini öptü.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

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