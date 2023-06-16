AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: Örnekköy'deki İnşaat Sorunu Can Güvenliği Meselesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka'da ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Başkan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de yürüttüğü kentsel dönüşüm inşaatındaki demir eksikliği ve hatalı beton imalatına yönelik, "Örnekköy'de yaşananlar; geçiştirilecek, üstü örtülecek bir konu değil. Mesele siyaset değil, can güvenliği meselesi. 'Hatalı beton, eksik demir' ne demek? Yıkım demek, acı demek. Arka planı muamma, kime, nasıl hizmet ettiği meçhul" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın gündeminde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de yürüttüğü kentsel dönüşüm inşaatındaki demir eksikliği ve hatalı beton imalatına yönelik tartışmalar vardı. Karşıyaka'da ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Saygılı, "Önceki dönem söz verdikleri 33 bin konutun sadece 800'e yakınını dönüştürebildiler. 'TOKİ'yi bu şehre sokmayacağız' diye direndiler; ama bugüne kadar her depremde ayakta kalan TOKİ'nin T'sini hayata geçiremediler. Bu işler, niyet ve ciddiyet ister. İzmir depremi ile birlikte ortaya baştan aşağı tartışılan bir kooperatif modeli attılar. Kimlerle, nerede, ne yapıldığı belli olmayan; ihaleleri, ortaklıkları tartışmalı bir dönüşüm hikayesi oluşturdular. İzmir'in kanayan yaralarının müsebbibi İZBETON'u da işin patronu yaptılar. Yapanı ve denetleyeni belli. Yüklenicinin hatası olarak gösterip sorumluluktan kaçamazlar; çünkü hepsi kendileri. Neyse ki ortaya çıktı. Çıkmasaydı, büyük ihtimalle açıklama da yapmayacaklardı. Belki de bir felaketin ayak seslerinden kimsenin haberi olmayacaktı" dedi.

"Allah, İzmirlileri korudu, İzmir Allah'a emanet"

Sürecin doğal olarak hak sahibi diğer vatandaşlarda da büyük bir tedirginlik oluşturduğunu belirten İl Başkanı Bilal Saygılı, "Diğer bloklardaki hak sahibi hemşerilerimiz de korktu haliyle ve muhatap aradı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kendilerine gelen denetim taleplerini değerlendirerek sürece dahil oldu. Yapımı devam eden tüm blokların demir beton aksamları, konut statikleri, temel ve kolonları denetlenerek, raporu hazırlanacak. Karabağlar, İnciraltı, Çeşme'de hop oturup kalkan ve son olarak emsal artışı davası ile kentsel dönüşümüne çelme takan meslek odalarının sessizliğini anlamak zor. İzmir'i bu kadar düşünüyorlarsa, taşın altına asıl burada el koysunlar. Projeleri incelesinler, onlar da denetim yapsınlar. Körler sağırlar birbirini ağırlarken, ne yazık ki olan İzmirliye oluyor. 'Örnek olacak, tüm Türkiye'ye yayacağız' dedikleri kooperatif modelleri; 'Örnekköy'de patladı. Küçük gördükleri ve 'biz hallediyoruz' dedikleri bu hayati ihmalin telafisi zor sıkıntı ve acılar getirmesi ihtimali ürkütücü. Allah, İzmirlileri korudu, İzmir Allah'a emanet" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı,şöyle devam etti:

"İzmir'in taşıdığı deprem riski, ele alınması gereken yapı stoku tartışmasız gerçeğimiz. Bu gerçeği küçümseyemez, savsaklayamaz, geçiştiremezler. Aksi halde yaşanacak faciaların vebali de boyunlarınadır." - İZMİR