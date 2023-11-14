AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi'ne ilişkin analiz sonuçlarını yalanladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi'ne ilişkin analiz sonuçlarının, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarını yalanlar nitelikte olduğunu bildirdi.

Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Tunç Soyer'in İzmir Körfezi'ne ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tetkik sonuçlarını aktaran Saygılı, "Dış körfez - iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer, İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar, bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır." ifadelerini kullandı.