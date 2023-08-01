AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetimini eleştirerek, belediyenin çöp, su ve ulaşım konularında sınıfta kaldığını ve çalışan hakları konusunun krize dönüştüğünü söyledi. Saygılı, ayrıca İzmir'e yapılan yatırımların engellenmediğini ve cezalandırılmadığını belirtti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kent gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Saygılı, İl Başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Tunç Soyer'in son zamanlarda haksız, asılsız bilgi ve ithamlarla kalan zamanını lehine çevirme çabası içinde olduğunu öne sürdü.

Kentin üç temel sorunu olan çöp, su ve ulaşım konusunda belediyenin sınıfta kaldığını, çalışan hakları konusunun da krize dönüştüğünü aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Sayın Soyer İzmir'i yönetme iddiasından, verdiği sözleri tutma, sorunları çözme sınavından çırak çıkmıştır ve sorumlu arayışındadır. Bu durumda en kolayı da her zamanki gibi, 'Hükümet, İzmir'i cezalandırıyor' nakaratına sığınmaktır. Bu kez daha da ileri gitmiş, İzmirlileri de kendi beceriksizliğine kurban etmiştir. İzmir, tarihinin en basiretsiz yerel idaresi ile karşı karşıya olduğu gibi tüm yük ve sorumluluğu kendisine atan bir yaklaşıma maruz kalmaktadır. Soyer'e göre körfez sorunu ve kötü kokunun müsebbibi İzmirlilerdir. Birçok sorunda olduğu gibi aynı yöntemi uygulamıştır. Tunç Soyer 1580 gündür bu kentin belediye başkanıdır. Karne gününe sayılı günler kalmıştır ve telaşa kapılmıştır. Çünkü, bakanlıkların pek çoğunun 5 katı büyüklüğünde bir bütçeyi yönetmiştir ama taş üstünde taşı yoktur."

Bilal Saygılı, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında İzmir'e yaklaşık 300 milyar lira yatırım yaptığını ifade ederek, bu anlamda "engelleniyoruz, cezalandırılıyoruz" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tunç Soyer'in vaatlerinin yüzde 97'sini hayata geçiremediğini, Aziz Kocaoğlu döneminden devraldığı işleri de çözemediğini ileri süren Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 bin personelle devraldığı belediyeyi siyasi rüşvetlerle, şirinliğini artırmak için, İzmir halkı yerine devşirmeleri istihdam ederek 33 bin personele çıkaran, milyonları konserlere harcayıp kasasında beş kuruş bırakmayan, kapı kapı borç arayan, çalışanının hak edişini ödeyemeyen Tunç Soyer için yolun sonu görünmüştür. Balık bile kavağa çıkar ama bu zihniyetin, bu tablonun İzmir'i yönetmesi mümkün değildir. Acı gerçeklerini perdelemek için başvurduğu 'öyleyse çamur at' siyaseti, yazmalara doyamadığı mektuplar da işe yaramayacaktır. İlçe belediyelerinin dahi umudu kestiği, eleştirmekten yorulup pes ettiği, partililerinin dahi 'en başarısız belediye başkanı' olarak ilan ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i suç bastırmak ve suç atmak yerine özeleştiri yapmaya davet ediyoruz."

Saygılı, kentte metro ve tramvay işçilerinin başlattığı grevle ilgili yaptığı değerlendirmede de İzmirlilerin mağdur edildiğini belirterek, bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.