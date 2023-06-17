AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' programına tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında düzenleyeceği programa tepki göstererek, 'Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil. Kadın haklarını ve aile kutsallarını da çiğneyen bu istismarcılarla saf tutan; Türk gençliğinin yozlaşması için tertiplenen bu kirli propagandaya çanak tutan İzmir Barosu; derhal geri adım atmalı, adına 'onur' dedikleri söz konusu kepazeliğe son vermelidir' dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında düzenleyeceği programa tepki göstererek, "Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil. Kadın haklarını ve aile kutsallarını da çiğneyen bu istismarcılarla saf tutan; Türk gençliğinin yozlaşması için tertiplenen bu kirli propagandaya çanak tutan İzmir Barosu; derhal geri adım atmalı, adına 'onur' dedikleri söz konusu kepazeliğe son vermelidir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında düzenleyeceğini duyurduğu programa tepki gösterdi. İzmir Barosu'nun LGBT propagandasını meşrulaştıran etkinlikleri desteklemesinin, onur ve ahlak anlayışlarının gerçek anlamda sorgulanması gerektiğini gözler önüne serdiğini kaydeden Saygılı, "Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil. Baronun, dini ve toplumsal ahlaki değerlerle aile birliğini yerle bir etmeyi; dolayısıyla vatan ve millet bütünlüğümüzü hedef alan bu sapkınlık eylemlerine ortak olmalarının tek izahı; haddini aşmak, ahlak erozyonuna basamak olmaktır. Kadın haklarını ve aile kutsallarını da çiğneyen bu istismarcılarla saf tutan; Türk gençliğinin yozlaşması için tertiplenen bu kirli propagandaya çanak tutan İzmir Barosu; derhal geri adım atmalı, adına 'onur' dedikleri söz konusu kepazeliğe son vermelidir" diye konuştu. - İZMİR