Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü'nün konuğu oldu, öğrencilerin İzmir siyasetine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklama göre, Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Klubü'nün davetlisi olan Saygılı, gençlerin pek çok sorusuna cevap verdi.

Bir öğrencinin, "CHP'nin İzmir'de ceket koysa kazanacağı doğru mu?" sorusuna Saygılı, "Halkına hizmet vermeyen belediyecilik dans etmek, konser vermek, heykelden geçiyorsa, bir gençlik merkezi yapmayı düşünmüyor, gençlerin gideceği kütüphaneleri düşünmüyorsanız, gençlerin vakit geçireceği yerlere hiç kafa yormayıp 2-3 ezberlenmiş söylemle belediyecilik yapıyorsanız. Bu zihniyete en keskin yanıtı gençler, sizler vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüme bakışını, çalışmalarını yeterli bulup bulmadığı" sorusuna ise Saygılı, "Duyarsız buluyorum" karşılığını verdi.

İzmir'deki yapıların yüzde 91'inin depreme dayanıklı olmadığı vurgulayan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesini kazandıkları halde kentsel dönüşümün nasıl olduğunu hep birlikte yaşayarak göreceklerini belirtti.

Saygılı, "Hükümetin İzmir'de yatırımlarını engellediği" yönündeki sözlere ilişkin ise bunların ezberlenmiş ifadeler olduğunu, son 4,5 yılda hükümetin İzmir'e direk göndermiş olduğu paranın 5,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Gençliğin siyaseti yorumlamasının önemine işaret eden Saygılı, "Gençliğin sesi, geleceğin müjdecisidir. Onların sesi kadar gür çıkar; ne kadar çok siyasete katılırlarsa, gelecek o kadar güzel olur, Türkiye o oranda gelişir ve büyür." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı.