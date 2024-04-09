AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Ramazan Bayramı Mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı'nın iyilik, varlık, barış, sevgi ve kardeşliğin kapılarını aralamasını diledi.

Saygılı bayram nedeniyle yayımladığı mesajında ilmin, ibadetin, ahlakın, sabrın, dayanışmanın, kardeşliğin olgunlaştığı ramazan ayının geride bırakıldığını belirtti.

Dayanışma ve paylaşma şuurunun güçlendirilmeye devam edileceği bir bayramın yaşanacağını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' sözlerindeki gibi bayramın da bize bahşettiği en önemli değer ve güç, birlik ve beraberliğimizdir. Kaynaşmanın ve kucaklaşmanın güzelliği, azim ve gayretin tazelenmesinin vesilesi olan bayramlarımızın değerini bilmeli, hakkını vermeliyiz. Yaşayacağımız bayram, tüm dünyada, İslam aleminde, ülkemizde ve hepimizin hayatında, kötülük değil iyiliğin, yokluk değil varlığın, savaş değil barışın, düşmanlık değil sevginin ve kardeşliğin kapılarını aralasın."