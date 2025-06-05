AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bayramların değerleri hatırlamak, köklerle yeniden bağ kurmak ve ortak geleceğe umutla yürümek için çok kıymetli fırsatlar olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Saygılı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Saygılı, mübarek günlerde sevgi, merhamet, muhabbet ve vefanın paylaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Komşuluk bağları kuvvetlenir, gönüller alınır, kırgınlıklar unutulur. Bizler tarih boyunca bayramları sadece bir gelenek değil, bir diriliş ve yeniden toparlanma vesilesi olarak görmüş bir milletiz. Bayramlar bizi biz yapan değerleri hatırlamak, köklerimizle yeniden bağ kurmak ve ortak geleceğimize umutla yürümek için çok kıymetli fırsatlardır. Tam da böyle bir manevi iklimde, hamdolsun milletçe çok büyük bir eşiği geride bırakarak bu bayrama kavuşmanın tarifsiz huzurunu yaşıyoruz."

Türkiye'nin on yıllardır en büyük yükü haline gelen terör belasından kurtulduğunu belirten Saygılı, "Terör örgütü silah bıraktı. Türkiye'nin kaynaklarını tüketen, nice ocaklara ateş düşüren, toplumsal huzuru hedef alan o karanlık dönem sona erdi. Artık bayram, bu bayramdır." ifadelerini kullandı.