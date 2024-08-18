Üye Girişi
Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'ye Yangın Eleştirisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP kanadından gelen yangın eleştirilerine cevap verdi. Saygılı, İzmir'de verilen yangın söndürme mücadelesine ve birlik olma ruhuna ihanet ettiklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP kanadından gelen yangın eleştirilerine cevap verdi. Saygılı, "Bu sözde muhalefet, yine politik tartışmalar, manasız suçlamalar ve bir sonuca varmayacak polemiklerle İzmir'de verilen yangın söndürme mücadelesine ve İzmir'in zorluklar ve felaketler karşısında birlik olma ruhuna ihanet ettiler. Müstemleke zihniyetli kifayetsizlerin tahriklerine kapımız kapalıdır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan ve halen devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında CHP kanadından eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

AK Partili Saygılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Türkiye ve güzel İzmir'imiz için oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Filistin'in haklı davasını ve çağımızın en büyük soykırımını dünyaya duyuran bir uluslararası adalet çağrısına destek olduk. Bu destek çağrısını takip eden günlerde ise Gazi Meclisimizde, muhalif vekiller tarafından sergilenen "tahrikler ve politik provokasyonlara" tüm milletimiz şahit oldu. Devleti terörist olmakla suçlayan, milleti kriminal birer gerillaya döndürmek isteyen, iplerini elinde tutan sahiplerinin talimatlarıyla ucuz solculuk oynayan, akıl ve ahlak fukarası sözde siyasetçiler ile fonlandığı mahfillerin taşeronluğuyla karınlarını şişiren ekran yüzleri bir olup Türkiye'mize, insanımıza, değerlerimize ve Cumhurbaşkanımıza galiz ifadelerle hakarette bulundular. Türkiye'nin son üç aydır yakaladığı ekonomik stabilizasyon, makroekonomi programının başarıyla ilerlemesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu dönüşler, Türkiye'nin itibarlı ve etkin aktörlüğünü güçlendiren küresel meselelerdeki reaksiyonları gibi yüzümüzü güldüren gelişmelerin ardından, muhalefet cephesinden önce insanların kafalarını, ardından Meclisi, sonra da sokakları karıştıracak hamleler geldi."

"Medya ve kürsü teröristlerini dikkate almayacağız"

"İzmir'de devletimiz tüm ilgili ve yetkili birimleriyle fedakarca çalışırken müstemleke zihniyetli kifayetsizlerin tahriklerine kapılarımız kapalıdır" diyen Saygılı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilerlemesini, huzurunu, kardeşlik hukukunu adeta ateşe atıyorlar. Bu ateş ne yazık ki güzel İzmir'imizin ciğerleri olan orman varlığımız yanarken de kendini gösterdi. Bu sözde muhalefet, yine politik tartışmalar, manasız suçlamalar ve bir sonuca varmayacak polemiklerle İzmir'de verilen yangın söndürme mücadelesine ve İzmir'in zorluklar ve felaketler karşısında birlik olma ruhuna ihanet ettiler. Ülkemiz, aynı anda çıkan irili ufaklı onlarca orman yangınıyla mücadele ederken İzmir'de devletimiz tüm ilgili ve yetkili birimleriyle fedakarca çalışırken müstemleke zihniyetli kifayetsizlerin tahriklerine kapılarımız kapalıdır. Türkiye ve İzmir için gün, birlik olma günüdür. Birlik olacağız. Yaralarımızı saracağız. Ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Çevre terörizmi başta olmak üzere her türlü eşkıyalığı kutsayan, medya ve kürsü teröristlerini dikkate almayacağız. Yeniden boy atacak taze fidanlar gibi yüzümüzü güneşe, aydınlığa dönecek ve çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz ülkemize ve insanımıza nefes olacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti izmir Orman Yangınları İzmir Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title