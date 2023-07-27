AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Yanıt Verdi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in Harmandalı Çöp Depolama Alanı başta olmak üzere kent gündemine ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verip, "Her sorumlu oldukları, açıklama bekleyen hayati krizlerini demagoji yaparak, boy boy aslı olmayan reklamlar vererek bastırmaya çalışan CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri açtıkları yaraların, çözemedikleri gibi yalan yanlış bilgilerle başlarından savdıkları sorunların hesabını hem kamu vicdanında hem de sandıkta muhakkak verecektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in Harmandalı Çöp Depolama Alanı başta olmak üzere kent gündeme ilişkin bugün yaptığı açıklamalara AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt geldi. Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li yerel idarelerin oluşturduğu üç çarpıcı gündemi, "Dikili'de zabıta müdürlerinden esnafa yumruk. Örnekköy kentsel dönüşümlerinde halkın canına kast. Harmandalı'nda çevre katliamı" diye sıraladı. Saygılı açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bolca top çevirme. Belediye başkanı olmalarının üzerinden 4 yıl 3 ay 27 gün geçti; kaldı 8 ay 3 gün. Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li kaptanı Soyer de ilçe belediyeleri de İzmir'e eziyetle, vatandaşa kötekle, kokunun, çöpün içinde göz boyamaya çalışarak bomboş geçirdikleri zamanın telaşına düştüler. Dikili'de zabıta amirleri, bir gece baskınıyla esnafı yerden kalkamayacak şiddette yumruklarken; zam toplantısı yapmaları da; çeyrek asırdır üstüne yattıkları Harmandalı'nın çöp dağları sayelerinde patlama noktasına gelince Vali'ye mektup yazmaları da; Örnekköy'de ilk depremde insanları altına alacak binalar ortadayken, ıslık çalarak dolaşmaları da bu telaşlarının ürünüdür. Görevden kaçmaktır, halkı kandırmaktır, İzmir'in hassasiyetlerini kullanarak paçayı kurtarma çabasıdır. Ancak, maharetleri de ortadadır; bir yapıp, 10 konuşmak. Beceremedikleri her işte suç bastırmak. Sıfır hizmetle sözde halkçılık yapmak. Her sorumlu oldukları, açıklama bekleyen hayati krizlerini demagoji yaparak, boy boy aslı olmayan reklamlar vererek bastırmaya çalışan CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri açtıkları yaraların, çözemedikleri gibi yalan yanlış bilgilerle başlarından savdıkları sorunların hesabını hem kamu vicdanında hem de sandıkta muhakkak verecektir."