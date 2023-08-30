AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı, mesajında Türk milletinin gösterdiği kararlılık ve Atatürk'ün dehasının bugün sahip olunan değerlerin ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilal Saygılı, mesajında, büyük hürriyet destanının 101. yılında Anadolu'nun ebedi vatan olduğunun bir kez daha idrak edildiğini belirtti.

İzmir'in işgaliyle ortaya çıkan kıvılcımın 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık ateşine dönüştüğünü ve 30 Ağustos 1922'de tarih sahnesinin en görkemli zaferlerden birini getirdiğini ifade eden Saygılı, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası, Türk milletinin tek vücut olup ortaya koyduğu cansiperane kararlılık bugün sahip olduklarımızın en mukaddes ilhamıdır. 30 Ağustos'ta yazılan tarih tüm ezilen, esarete boyun eğmeden, onurlu ve özgür bir hayat sürmek isteyen milletlerin de örneği olmuştur. Atalarımız, şanlı tarihimizin nice zaferlerini taçlandırdığı bu büyük zaferle bugün ve yarına ışık tutacak bir ruhu olduğu gibi büyük bir sorumluluğu da miras bırakmıştır. Yedi düvel bilsin ki; tarihinden aldığı feyizle yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti; sırtını yere getirmek isteyen tuzakçılara, fırsatçılara, fesatlara ve dahi düşmanlara asla boyun eğmeyecektir."