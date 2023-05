AK Parti İzmir'den İzmirlilere 5 yıllık proje sözü

Partisinin il başkanlığı binasında, önümüzdeki 5 yıllık süreçte İzmir'de hayata geçirecekleri projeleri aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bunlar bizim İzmirliye açık ve net sözlerimizdir" dedi. Dağ, Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikası ve onun etrafını Bilişim Vadisi İzmir ile entegre edip teknoloji üssü olarak hayata geçireceklerini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın mensupları ile bir araya geldi. Dağ, öne çıkan 16 proje hakkında bilgi verip projelerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde İzmir'de hayata geçirileceğini belirtti. Dağ, "Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikası ve onun etrafını teknoloji üssü halinde restore ederek hayata geçireceğiz. Burada mesafe kat ettik. 2023-2024 yılında hayata geçecek" dedi. İzmir Alsancak'ta bulunan tarihi elektrik fabrikasının ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi almış ancak ihale iptal edilmişti. Bu konunun sorulması üzerine Dağ, "Belediye, Özelleştirme İdaresinde ihaleye girmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin projesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Havagazı Fabrikası gibi alan planlıyorlar herhalde. Bizim orada olmasını istediğimiz konu, Bilişim Vadisi İzmir'in entegre olacağı bir iş. Teknoloji, bilişim ve oyun endüstrisinde iyi beyinlerin gelmesini sağlamak. Büyükşehir eğer bu çevredeki işte, 'Ben de olmak istiyorum' diyorsa birlikte yaparız. Orasının Tarihi Havagazı gibi bir alana çevrilmesinde fayda olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmir-Ankara yüksek hızlı treni

2025 yılında hayata geçirilecek İzmir-Ankara yüksek hızlı trenin 13 milyon 300 bin yolcu, 90 milyon yük kapasitesine sahip olacağını ifade eden Dağ, ihalesinin yapılarak çalışmaların hızlandığını söyledi. Bu sayede 14 saat süren demiryolu yolculuğunun 3,5 saate ineceğini sözlerine ekleyen Dağ, "İzmir'de son dönemde trafik iyice arttı. Yeni kavşak ve yollar yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim uhdemizde olan ikinci çevreyolunun da projesi büyük oranda bitti. 6 milyar liraya mal olacak şekilde 2025 yılında etap etap hizmete almayı düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl İZBAN'la İzmir trafiğini düzeltmek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bize nasip olduysa, bu dönemde İzmir'de trafiği rahatlatmak da bize nasip olacak duruyor" ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi, Çandarlı Limanı ve Temiz Enerji Endüstrisi

"Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve demiryolu bağlantı hatları projesinin altyapısı bitti" diyen Dağ, "Burayı daha aktif hale getireceğiz. Tır gümrüğü ile ilgili süreç söz konusu. 5 kurumun oluşturduğu şirketle mesafe kat ettik. Tır gümrüğü olayını 2023 içinde İzmir'e kazandıracağız" dedi. Dağ ayrıca Çandarlı Limanı projesinin uzun zamandır devam ettiğini belirterek "Altyapıyı bitireli zaman oldu, üst yapıyla ilgili yap-işlet-devret ile hayata geçirme düşüncemiz var. Pandemi öncesi çok sayıda firma ile görüşmeler oldu. Pandemiden sona da buraya ilginin arttığını görüyoruz. Burayı topyekun projelendirme imkanı olacak. Projelendirirsek verimli olması mümkün. İnşallah Çandarlı Limanı ve Temiz Enerji Endüstrisi projesini yaptığımızda 5 milyar dolara kadar ihracat olacak. İnşallah o bölgeyi hayata geçirmek nasip olacak" diye konuştu.

"Karşıyaka stadı herhalde bize nasip olacak"

İzmir'de stadyumlarına değinen Dağ, şöyle konuştu: "Göztepe ve Alsancak statlarını hizmete sunduk. Karşıyaka stadı ile ilgili beklenti var ama 2019'da başkanı değişince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'Biz bunu yaparız' dedi. Anladığımız kadarıyla hiçbir adım atılmadı, atacakları da yok. Futbol takımı Süper Lig'e doğru yol aldığında stadı İzmir Büyükşehir Belediyesini yapacak durumu yok, herhalde bize nasip olacak."

Alsancak Limanı projesi

Aziz Kocaoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Alsancak Limanı ile ilgili projeyi ortaya koyduklarını hatırlatan Dağ, "O zaman trafik yoğunlaşır diye tepkiler geldi. Limanın yeniden projelendirilmesi, sonra da bunun sunulması durumu ortada. Bunu, kamuoyuna paylaştıktan sonra tepkilere göre hayata geçirme durumu olacak" sözlerine yer verdi.

İzmir Çeşme Turizm Projesi

İzmir Çeşme Turizm Projesi hakkında bilgi veren Dağ, mahkeme süreci ile ilgili şunları söyledi: "Mahkeme kararı olduktan sonra hepsinde revize oldu. Su ile ilgili konular bakan bey tarafından açıklandı. Oranın doğal yapısının bozulmaması bizim en önemli işlerimizden biri. Birçok alanı projeden çıkarttık. Mahkeme kararı üzerine projelendirmeler revize edilecek. Bakanımız inanılmaz bir iletişimle süreci yürütüyor. Her seferinde projeyi revize etti. Son gelinen noktada yapılan bir eleştiri benden hayal kırıklığı oluşurdu. CHP'li milletvekili arkadaş, 'Ben hayatımın 3 ayını Çeşme'de geçiriyorum. Milletvekilliğim bitince Çeşme'de yaşayacağım. Benim hayatımı etkileyecek mi?' dedi. Bu motivasyonla hareket ederseniz hangi projeyi sunarsak sunalım karşı olunacağı belli. İzmir turizmini geliştirmemiz lazım. İstihdamı geliştirmemiz lazım. Bunu yaparken de çevreye de duyarlı olalım, su meselesini de çözelim diye hareket edersek bu projeyi makul biçimde hayata geçiririz."

"Şehir hastanesi bir ay sonra hasta kabulüne başlayacak"

Şehir hastanesinin bir ay sonra hasta kabulüne başlayacağını belirten Dağ, 2 bin 60 yataklı hastaneye sahip olunacağını ve özellikle kış aylarında yaşanabilen yoğun bakım sıkıntısının artık hiç kalmayacağını söyledi. Dağ ayrıca, önümüzdeki süreçte kadın girişimcilere desteklerin devam edeceğini, İzmir'in gençlik yatırımlarında ülkenin kalbi haline getireceklerini, İZBAN'ı Bergama ve Kınık'a ulaştıracaklarını ifade etti.

"Talep eden her haneye doğalgaz ulaştırmış olacağız"

Doğal gaz konusunda mesafe kat ettiklerini, imarsız yapılarla ilgili yasal problemleri aştıklarını belirten Dağ, "Meclislerin karar verdiği yerlerde doğal gazı her haneye getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde talep eden her haneye doğal gaz ulaştırmış olacağız. İzmir, her açıdan Türkiye'nin yükselen değeri ve yüzyılının ışıldayan yıldızı olmayı hak etmektedir. Yerel yönetimin eksiklerini, İzmir'e zaman kaybettirdiklerini görüyoruz. Makam koltuğu güzüyle baktıklarını biliyoruz. Projelerimizle kaybolan yılları telafi edecek ve İzmir'in hak ettiği kıymeti görmesin sağlayacağız" dedi. Bir gazetecinin Karabağlar ilçesine doğalgaz gelmesi konusundaki sorusuna ise "Belediye meclisi, bu işin başlaması ve ilerlemesi için kararını alsın. Kararın alındığı her yere doğalgazı ulaştıracağız. Meclis kararını alsın, biz yaparız. Yerel seçimler aşamasına geçtiğimizde konuşacağımız çok var. Karabağlar kentsel dönüşümünü de sonra konuşacağız" yanıtını verdi. - İZMİR